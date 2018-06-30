«Юлина тисяча»: чи мають шанс довгожителі

Особливо розраховувати на виплату компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР цього року, українцям, схоже, не доводиться. Реалізація обіцянки виконуючого обов`язки міністра фінансів Ігоря Уманського почати процес виплат вже на початку червня залишається під великим питанням. Схоже, завзяття уряду не відповідає реаліям української економіки, коли в умовах кризи велика частина бізнесу йде в «тінь» і залишається байдужою до спроможності бюджету, з якого й виплачуються компенсації.

Мета виправдовує засоби?..

Експерти не поділяють оптимізму влади щодо такої “щедрості”, та ще з урахуванням кризи. Як відзначає фахівець Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій, зараз гроші одержуватимуть тільки ті, хто встиг зареєструватися минулого року, і по черзі. "Не знаю, чи доцільно зараз видавати ці гроші, чи є в цьому невідкладна необхідність”, - сумнівається експерт. На її думку, уряд в даний момент мав би продумати виділення цільової допомоги тим, хто має гостру потребу.

Якщо дотримуватися не кон`юнктурної, а державної точки зору, то доцільно взагалі відмовитися від таких виплат, вважає економіст компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов. "Їх доведеться здійснювати ще багато років, і це буде великим вантажем, зокрема для українських громадян. Адже за своєю суттю ці виплати - перерозподіл грошей від одних суб`єктів (платників податків) іншим”, - відзначає експерт. Він переконаний, що велику користь мали б не виплати по 1000 гривень, а використання коштів, які заплановані на це, для реалізації пенсійної реформи, щоб запобігти соціальній кризі в майбутньому і забезпечити поштовх розвитку українських фінансових ринків.

О. Блінов вважає, що доцільність нинішніх виплат лежить суто в політичній площині. “Юлія Тимошенко зробила «тисячу» ключовим гаслом своєї соціальної політики, і рішення про виплати (хоч і в мінімальних об`ємах) цілком очікуване в умовах президентської кампанії”, - підкреслює він.

За компенсаціями шикуйсь!

Але є ще один момент, який старанно "обходить" уряд, але який фактично дуже неприємний тому, хто отримує цю тисячу. Універсальна «компенсація» стрімко втрачає в ціні. Цього року торішню 1000 грн. об`їла інфляція. О.Блінов підрахував, що тисяча гривень в травні 2008 р. складає приблизно 865 грн. в цінах травня 2009 р. “Більш того, якщо ми конвертуємо цю суму в іноземну валюту, то в травні 2008 р. тисяча гривень дорівнювала 200 дол., а в травні 2009 р. - лише 130 дол.», - відзначив він, пояснивши це тим, що ще в 1990-х роках в Україні було ухвалено рішення про фіксацію сум на рахунках Ощадбанку СРСР в національній валюті без подальшої індексації.

Отже, не пощастило тим, хто не встиг минулого року одержати довгождану «компенсацію».

Чверть мільярда гривень, які ще до кінця року (але це за планом влади), надійдуть в українську економіку, не викличуть бум споживчого попиту. Ця сума є незначною, в порівнянні із загальним об`ємом споживчих витрат, і не матиме помітного впливу ані на споживання, ані на інфляцію. Хоча вже зараз можна упевнено сказати, що майже всі кошти громадяни витратять на придбання продуктів харчування і товарів першої необхідності.

Черг в “Ощадбанку” також не варто чекати, оскільки урядовий план ліквідації радянської несправедливості передбачає, що цього року гроші одержать не 6 млн. громадян, як минулого року, а тільки 87 тисяч - по 1000 грн. і 326 тисяч - по 500 грн. Та й одержувати гроші будемо, в основному, в теплу пору року, що з урахуванням українського менталітету просто рятувальний круг. Тому як минулого року, коли 6 млн. одержувачів кинулися у відділення «Ощадбанку», ЗМІ засипали інформацією про переохолодження нещасних пенсіонерів у нескінченній черзі за мілкуватим благом.

Потрібно бути довгожителем, якщо хочеш отримати "штуку"

Не залишився осторонь цієї теми й Президент. Віктор Ющенко постійно критикує політичну тактику уряду в плані формування електорату, яка створюється на «малобюджетному» замісі. «Популізм підмінив програму діяльності українського уряду», - заявив глава держави.

Зі свого боку, Секретаріат Президента, спираючись на цифри, підкреслює, що запланована сума, з якої виплачуватиметься компенсація, складає всього 87 млн. грн. (вже вкотре Кабмін і Секретаріат Президента розходяться в даних, в принципі, можна звикнути. Головне з`ясувати - що ж насправді відбувається. Насправді, певно, 87 тисяч одержать саме по "штуці", а інші... по 500 грн.). “У 2008 р. для отримання компенсації зареєструвалися 12,8 млн. осіб. З них лише половина - 6,4 млн. - одержала належну компенсацію. Для того, щоб задовольнити решту вкладників, потрібно від 5,8 до 6,4 млрд. гривень”, - сказано в оприлюдненій заяві СП.

За підрахунками Секретаріату виходить, що цього року компенсацію одержить приблизно кожна сімдесята людина, зі включених до реєстру вкладників.

При цьому в СП не стрималися від критики прем`єра, яка минулого року закликала не стояти в чергах за грошима, обіцяючи - їх на всіх вистачить. “Тепер прийнято рішення, що гроші нададуть у порядку черговості реєстрації. Той, хто послухав заклик і не став стояти в черзі, не одержить нічого взагалі”, - лякають у Секретаріаті.

А тут ще НБУ зі своїми прогнозами. Виконавчий директор з економічних питань Нацбанку Ігор Шумило під час міжнародного круглого столу «Глобальна фінансова криза: уроки для України» заявив, що Національний банк відзначає високий рівень девальваційних і інфляційних очікувань. Варто замислитися.

У СП прогнозують два варіанти розвитку подій в плані виплат: перший - продовжуватимуть виплачувати кошти у порядку черговості. Але у такому разі процес розтягнеться на багато років. Другий - наприклад, з наступного року від черговості відмовляться, надаватимуть компенсацію всім, хто зареєструвався. Один тільки момент бентежить, а гроші де візьмуть?..

А вони, омріяні, на рахунки Ощадбанку і страхової компанії Оранта ще не надходили, і коли можна буде забрати обіцяну тисячу, точніше 865 грн., невідомо. Подзвонивши 1 червня в Ощадбанк, я нарвалася на відповідь - надійдуть, отримаєте, чекайте.

Зрозуміло, що в кризу, коли мільйонам українців бракує грошей на найнеобхідніше, і ця тисяча стала би в пригоді, подумуєш - уряд з урахуванням прийдешніх виборів все ж таки не відмовиться від ідеї. Але згадуєш про вбогий бюджет і на думку спадає інше - а може й не треба підлабузнюватися до народу, може пора задуматися про економічну доцільність?

Юлія Главацька