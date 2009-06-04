Громадські активісти захопили земснаряд на Жуковому острові

Сьогодні зранку активісти ініціативи «Збережи старий Київ» захопили земснаряд, яким незаконно здійснювався намив піску на озері на території Жукового острова в Києві, - на знак протесту проти руйнування природнього середовища в заказнику.

Як повідомили УНІАН в громадянській ініціативі «Збережи старий Київ», наразі роботу земснаряду заблоковано.

Акція приурочена до сумної дати – 9 днів з дня смерті захисника Жукового острова Олександра ГОНЧАРОВА - людини, яка намагалася законними шляхами перешкодити видобуванню піску і нищенню природи на Жуковому острові.

За даними ініціативи "Збережи старий Київ", міліція відстоює версію побутового вбивства, в той час як свідки стверджують – вбитому пенсіонерові неодноразово погрожували розправою.

Громадські активісти вимагають від природохоронної прокуратури, міліції та державної екологічної інспекції - негайно зупинити видобування та намиви піску на Жуковому острові та в інших місцях, де це відбувається незаконно – зокрема, в прилеглій акваторії Дніпра; від Київради - припинити нищення заказинка «Острів Жуків», скасувати рішення Київради від 22 серпня 2007 No.162/1996 «Про питання створення ландшафтного заказника «Жуків острів»», яким його площа була обмежена 196 гектарами, чим зменшила площу заказника, створеного у 1999 році в 9 разів, скасувати всі землевідведення в межах заказника; від мілції - об’єктивно та неупереджено розслідувати справу по вбивству О.ГОНЧАРОВА та якнайскоріше доставити до суду винних у вбивстві.

*** 26 травня о 12.30 у дворі свого будинку двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району міста Києва О.Гончарова. Ці ж особи побили його дружину. Останні два роки до смерті О.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на Жуковому острові декількома комерційними фірмами. Напередодні він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу телеканалу ICTV.