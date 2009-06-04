Костицький хоче брати гроші за експертизи моральної НЕК

Під час роби над інформаційним кодексом необхідно враховувати морально-етичну складову, вважає голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Про це він заявив під час круглого столу «Проблеми кодифікації інформаційного законодавства України», який відбувся 4 червня 2009 року в Інституті законодавства України. «Інформаційний кодекс має починатися з принципів і функцій, зокрема враховувати принципи соціальної відповідальності за дотримання норм професійної етики і захист суспільної моралі», - сказав він.

За словами Василя Костицького, НЕК уже взяла участь у підготовці Кодексу етики лікаря, і не проти долучитися до створення кодексів етики юриста та журналіста.

На запитання чи бере участь НЕК у культурно-видовищних та спортивних заходах, Василь Костицький відповів, що у комісії на це немає коштів. «Бюджет платить нам тільки заробітну плату. Було б добре, якщо б ми могли брати кошти за свої експертизи, - сказав він. - Ми повинні давати дозвіл на роботу секс-шопів і еротичних журналів, а також на видовищні заходи еротичного характеру. І то тільки на ті, де учасники збираються щось демонструвати. А якщо геї хочуть організувати свій парад і просто пройтися з табличками ‘Ми геї`, то на це їм наш дозвіл не потрібен».

«Телекритика»