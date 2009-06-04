Тимошенко відправила Турчинова та Медведька до слідчого ізолятора

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила першому віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ та генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ невідкладно провести ретельну перевірку інформації про трагічний інцидент у Кіровоградському слідчому ізоляторі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО доручила перевірити інформацію Вінницької правозахисної групи щодо обставин, що призвели до смерті громадянина Анатолія Левчуна, який перебував у Кіровоградському слідчому ізоляторі.

Згідно із дорученням, О.ТУРЧИНОВ та О.МЕДВЕДЬКО мають поінформувати Кабмін про результати перевірки у триденний термін.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 червня в лікарні помер 22-річний А.Левчун, якого напередодні було жорстоко побито в Кіровоградському СІЗО.

За даними Вінницької правозахисної групи, 8 квітня чоловік у задовільному стані був поміщений до Кіровоградського СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань. 29 травня Вінницька правозахисна група повідомила про те, що затриманий перебуває у реанімаційному відділенні Кіровоградської лікарні №1 у критичному стані зі слідами очевидних знущань та побоїв на тілі.