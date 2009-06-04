Тимошенко: Криза не зіб`є Україну зі шляху свободи і демократії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що економічні проблеми, викликані кризою, не зможуть збити східноєвропейські країни, зокрема й Україну, зі шляху свободи і демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Кракові під час святкування 20-річчя падіння комуністичного режиму в Польщі.

«Труднощі, які ми переживаємо сьогодні, вони просто бліднуть порівняно з тими викликами, які вдалося подолати для повалення тиранії. Ми не дозволимо цим проблемам, сьогоднішній кризі, сьогоднішнім труднощам збити нас з курсу - з курсу свободи, демократії і благополуччя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що сьогодні мало вшановувати події 20-річної давнини, треба продовжувати звільнення від залишків тоталітарного режиму, адже деякі з яких іще живі.

«Мій друг прем`єр-міністр Польщі (Дональд ТУСК – УНІАН) успішно в кризу долає всі труднощі, і я бажаю йому успіхів у цьому і процвітання Польщі», – сказала вона.

Разом з цим, Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що Україна все ж таки стане членом Європейського Союзу.

«Європейський проект поки що до кінця не завершений. Не завершений тому, що там ще немає повноцінної участі України (оплески в залі - УНІАН). Але хочу звернутися до всіх вас, звернутися до всіх моїх колег з Європейського Союзу, хочу звернутися до всіх поляків, до мого друга пана Д.ТУСКА, котрий нам завжди допомагав, і зараз у залі присутній і колишній Президент Польщі пан КВАСНЕВСЬКИЙ, якого називали захисником українських євроінтеграційних прагнень. Я хочу подякувати вам за те, що Польща є однією з тих країн, яка наполегливо намагається прокласти для України шлях туди, де ви вже є (в ЄС – УНІАН). Ми вам заздримо, але віримо в те, що Україна буде в Європейському Союзі», - сказала вона, підкресливши, що Україна вміє перемагати, але іноді для цієї перемоги потрібен додатковий час. При цьому вона нагадала про перемогу футбольної команди «Шахтар» у фіналі Кубка УЄФА.

Свій виступ прем`єр України закінчила фразою польською мовою: «Хай наша солідарність живе тисячу років».