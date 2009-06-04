Щоб створити ОСББ, можна буде ”зметикувати на трьох”?

Ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» спростить процедуру створення ОСББ. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат України, голова підкомітету з питань відстежування впливу законопроектів на показники, один з розробників законопроекту Володимир БОНДАРЕНКО.

Він відзначив, що сьогодні місцева влада з небажанням йде назустріч ОСББ. Разом з тим, зміни до закону дадуть змогу спростити процедуру створення ОСББ в старих будинках – досить буде ініціативи, мінімум, трьох власників. При цьому створення об`єднань співвласників у нових будинках стане обов`язковим. В одне об`єднання зможуть входити декілька будинків.

За словами В.БОНДАРЕНКА, також у законопроекті передбачена процедура, яка не дозволить незаконної приватизації допоміжних приміщень під виглядом нежилих.

Законопроект, крім того, передбачає новий порядок участі співвласниками в голосуванні тощо. При цьому об`єднання отримає право самостійно вибирати виконавця комунальних послуг (тепла, води, каналізації, газу), тоді як сьогодні ОСББ не може на це впливати.

Крім того, законопроект передбачає ряд пільгових моментів для ОСББ, зокрема введення податкових пільг та ін.

У свою чергу, народний депутат України, голова Спілки власників житла України Юрій ОДАРЧЕНКО висловив упевненість, що законопроект підтримають 380-400 голосами в парламенті, оскільки його розробляли представники майже всіх політичних сил ВР, окрім КПУ.

За даними керівника ЖКГ програм громадської мережі «Опора» Тетяни БОЙКО, тільки 7-9% будинків в Україні є учасниками таких об`єднань, при тому що управління ЖЕКів неефективне.

Довідка УНІАН. Авторами законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про об`єднанні співвласників багатоквартирного будинку» є народні депутати Юрій ОДАРЧЕНКО, Олександр ПОПОВ, Володимир БОНДАРЕНКО, Ксенія ЛЯПІНА, Валерій БАРАНОВ. Законопроект пройшов широке обговорення і 30 квітня ц.р. під №4423 був зареєстрований у парламенті.