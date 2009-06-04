Довічно засуджених за вбивство 21 людини катували в міліції?

Олександр ПЛАХОТНЮК, адвокат двох дніпропетровців, довічно засуджених за вбивство 21 людини, заявляє, що цю справу було сфабриковано.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Адвокат нагадав, що відповідно до законів, усі сумнівні епізоди у кримінальних справах трактуються на користь обвинувачених. Водночас, заявив він, у цій конкретній справі “що не доказ провини – то сумнів”.

На підтвердження своїх слів О.ПЛАХОТНЮК зазначив, що у цій справі є ціла низка документів і свідчень, які, відповідно до вказаної на них дати, були складені до затримання засуджених осіб або навіть ще до скоєння злочину.

За словами адвоката, у відповідь на його зауваження щодо цього правоохоронці або мовчали, або говорили, що це звичайні помилки.

Водночас О.ПЛАХОТНЮК переконаний, що кількість та серйозність таких неточностей свідчить про те, що це не несвідомі помилки, а цілеспрямовані фальсифікації з метою звинуватити у злочині невинних осіб.

Адвокат заявив, що усі звинувачення слідства у скоєнні тяжких злочинів грунтуються лише на свідченнях самих засуджених, а практично усі докази їхньої провини є сфальсифікованими.

За його словами, обидва засуджених після затримання були доправлені в ізолятор тимчасового тримання, де співробітники міліції і “вибивали” з них свідчення своєї провини. При цьому адвокат зауважив, що засуджені знаходились в ІТТ три тижні замість дозволених законом трьох днів. Зокрема, сказав О.ПЛАХОТНЮК, через три дні після затримання суд виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак, порушуючи закон, затриманих відвезли не до СІЗО, а знову до ІТТ, де тримали ще 18 днів.

Адвокат, а також присутні на прес-конференції батьки засуджених переконані, що справа є сфабрикованою, а справжні вбивці досі перебувають на волі.

Вони заявили, що правозахисники і навіть самі постраждалі, що залишились живими, ініціюють порушення кримінальної справи за тими епізодами, які були вилучені зі справи. Батьки сподіваються, що це допоможе виявити і притягнути до відповідальності справжніх злочинців.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого судова колегія Дніпропетровського апеляційного суду винесла вирок 20-річним Ігорю СУПРУНЮКУ та Віктору САЄНКУ, визнаним винними у вбивстві 21 людини, і засудила їх до довічного ув`язнення.

Суд довів, що зловмисники протягом 2007 року спільно убили на території Дніпропетровської області 18 людей – жінок, підлітків, людей похилого віку.

Судовим слідством також доведено, що І.СУПРУНЮК ще трьох людей убив сам. Крім того, обоє зловмисники визнані винними у розбійних нападах та жорстокому поводженні з тваринами.

Третього спільника названих зловмисників – Олександра ГАНЖУ – визнано винним у розбійних нападах на людей і засуджено до дев`яти років позбавлення волі.

Судова колегія кваліфікувала І.СУПРУНЮКА та В.САЄНКА «як серійних убивць», основним мотивом яких було агресивне прагнення самоствердитися будь-якою ціною та перебороти власний страх. Доказом до такого домінуючого мотиву скоєння злочинів є фотографії та відео сцен убивства на мобільних телефонах. Файли з цими сценами слідство вилучило в персональних комп`ютерах серійних вбивць.