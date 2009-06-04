Прес-конференція на тему: «Екологів вбивати не можна!»

5 червня - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Партії зелених України на тему: «Екологів вбивати не можна!». У Всесвітній День охорони навколишнього середовища Партія зелених України закликає всю свідому громадськість підтримати Рух на захист екологів. ПЗУ обнародує своє звернення до Президента України, до Європейських Зелених і озвучить список фірм і власників, причетних до незаконного видобутку піску на Жуковому острові. Також на прес-конференції буде показано останнє відео еколога Олександра Гончарова, жорстоко убитого 26 травня, де він говорить про знищення заповідника і погрози на його адресу. Учасники: директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, журналіст Олексій Кутєпов, голова громадської організації «Нечиста сила» Юрій Андрійчук, член Політради ПЗУ Федір Судніцин, керівник Секретаріату ПЗУ Сергій Луговик (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 067 500-90-75.