Сьогодні - 20-та річниця розгону демонстрації на площі Тяньаньмень у Китаї

Китайській владі необхідно провести відкрите та незалежне розслідування за фактом жорстокого придушення військовими мирної демонстрації на площі Тяньаньмень у 1989 році.

Про це йдеться у сьогоднішній заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International, текст якої має в розпорядженні агентство УНІАН.

"Уряд Китаю придушує будь-які спроби розслідування обставин розгону протестів армією в червні 1989 року, коли загинули та отримали поранення сотні людей. Напередодні двадцятої річниці трагічних подій влада, навпаки, посилила наступи на правозахисників та адвокатів", - заявляють у "Міжнародній Амністії".

За даними Amnesty International, китайська влада дотепер не оприлюднила офіційної статистики, проте, за інформацією ряду неурядових організацій, не менше 20, а ймовірніше, біля 200 людей все ще знаходяться в тюрмах за участь в акціях протесту прихильників демократії в 1989 році.

«Багатьох з тих, хто дотепер відбуває покарання, визнали винними на основі статті про «контрреволюційну діяльність», вилученої з Кримінального кодексу Китаю в 1997 році. Владі Китаю необхідно негайно звільнити таких ув’язнених в якості першого кроку на шляху до підзвітності», -заявила заступник директора програми по Азіатсько-Тихоокеанському регіоні "Міжнародної Амністії" Розанна РАЙФ.

Як повідомляє Amnesty International, не всі засуджені за зв’язки з демократичним рухом Тяньаньмень насправді були учасниками акцій протесту 20 років тому. "Безперервні намагання китайської влади не допустити публічного обговорення тих подій привели до того, що після 1989 року багатьох позбавляли волі лише за те, що вони скористалися своїм правом на свободу вираження думки, наприклад, за організацію в інтернеті відповідних дискусій чи публікацію віршів у пам’ять про придушення повстання", - заявляють у правозахисній організації.

За інформацією правозахисників, позбавлення волі – не єдиний метод, що застосовується владою Китаю з метою недопущення публічного обговорення пам’ятних подій 1989 року. Зокрема, як зазначає Amnesty International, широко відомі лідери групи «Матері Тяньаньмень» Дін Цзіпінь і Цзян Пейкун нерідко зазнають утисків та довільного затримання з боку поліції. В травні їм заборонили бути присутніми на траурній церемонії, на яку пропустили 50 інших представників групи, після того, як вони пообіцяли міністру державної безпеки, що на заході не будуть присутні по сторонні особи, особливо журналісти.

Генеральний секретар Amnesty International Айрін ХАН звернулася до Китаю із закликом підписати і ратифікувати Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. При тому, що Amnesty International підтримала нещодавню ініціативу китайського уряду щодо розробки Національного плану дій в галузі захисту прав людини, який передбачає заходи щодо припинення практики незаконних затримань і захисту прав людини, які гарантуються Конституцією країни, успіх плану залежить від того, як він буде реалізовуватися на практиці, - додають правозахисники.

«В умовах всесвітнього економічного спаду влада Китаю продемонструвала готовність взяти на себе провідну роль у стабілізації світової економіки. Тим не менше, коли справа стосується захисту прав людини, влада Китаю, як правило, не виправдовує очікування решти світу. Кількість людей, що відбувають покарання за участь у акціях протесу та площі Тяньаньмень двадцять років тому, свідчить про відсутність дотримання прав людини у Китаї», - заявила Р.РАЙФ.