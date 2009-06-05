Чи ознайомили працівників міліції з творчістю Василя Стуса?

Співробітників міліції, які некоректно опитували студентів-ініціаторів присвоєння Донецькому національному університету імені поета Василя Стуса, покарано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління МВС України в Донецькій області, генерал-майор Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

За його словами, «осіб, які винні в некоректних висловлюваннях із боку працівників міліції, покарано». «Ще раз говорю: ніякого тиску з боку працівників міліції на студентів не було, - пояснив М.КУП’ЯНСЬКИЙ. - Але співробітники, які опитували цих студентів, і які допустили нетактовні висловлювання, були покарані – переведені в інші служби, й керівники їхні були покарані».

Він також повідомив, що зі співробітниками міліції було проведено певну просвітню роботу. «Відповідно, зі співробітниками міліції було проведено заняття з історії України, щоб вони краще орієнтувалися в просторі й мали уявлення...».

На запитання журналістів, чи ознайомили співробітників міліції з творчістю Василя Стуса, М.КУП’ЯНСЬКИЙ відповів: «Так, до речі, це ми не подумали. Може, потрібно ще їх ознайомити з творчістю Стуса».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року громадські організації «Поштовх» і «Громадська ініціатива Донеччини з відновлення історичної пам`яті» почали збір підписів за присвоєння Донецькому національному університету імені В.Стуса. Ініціатори акції написали звернення до Президента.

9 лютого Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив міністру освіти та науки Івану ВАКАРЧУКУ і голові Донецької облдержадміністрації Володимиру ЛОГВИНЕНКУ розглянути в найкоротші терміни ініціативу студентського самоврядування про присвоєння ДонНУ імені В.Стуса.

19 лютого конференція трудового колективу університету проголосувала проти присвоєння вузу імені В.Стуса. Цій конференції передували 13 лютого конференція представників органів студентського самоврядування університету й 17 лютого - засідання вченої ради вузу, які також проголосували проти присвоєння університету імені В.Стуса.

Потім, уже в березні-квітні деяких студентів, які ініціювали збір підписів на підтримку присвоєння університету імені В.Стуса, викликали до міліції.

Водночас начальник ГУ МВС України в Донецькій області М.КУП’ЯНСЬКИЙ заявляв, що міліція не збирається порушувати кримінальну справу за фактом збору підписів за присвоєння ДонНУ імені поета.

Так, за його словами, до міліції з прокуратури надійшов матеріал – заява заступника ректора університету про те, що були підроблені підписи в листі, в якому йшлося про перейменування вузу. М.КУП’ЯНСЬКИЙ зазначив, що прокуратура доручила Ворошиловському райвідділу міліції м. Донецька провести відповідну перевірку. Для винесення правової оцінки міліція опитала п`ять студентів, чиї підписи були в листі.

«Для того, щоб дати правову оцінку, потрібно було когось опитати з цього приводу. Було допитано всього 5 студентів, й винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину загалом», - констатував М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

«Тобто, підроблялися там підписи, не підроблялися - загалом тут немає складу, тому що тут немає такого поняття, що цей лист є документом», - пояснив він.

За словах М.КУП’ЯНСЬКОГО, якщо керівництво вузу хоче провести перевірку, воно «має саме опитати своїх студентів, дізнатися, писали чи не писали, провести службову перевірку».

Він підкреслив, що «в жодному випадку міліція не проводитиме ці перевірки, щоб встановити, хто підписував, хто ні, тут складу злочину немає загалом».

Крім того, М.КУП’ЯНСЬКИЙ відкинув звинувачення в переслідуванні тих студентів, які ратували за присвоєння університету імені В.Стуса.