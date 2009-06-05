Карпачова стурбована ситуацією на суднах ”Аріана” та ”Марафон”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА глибоко стурбована суперечливою і тривожною інформацією про ситуацію на суднах "Аріана" та "Марафон" із українськими екіпажами на борту, захопленими сомалійськими піратами. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого.

Так, у ЗМІ з посиланням на інформацію матері другого механіка судна Лариси МУРУГОВОЇ поширене повідомлення про те, що пірати жорстоко поводяться зі своїми полоненими: «Мені про це сказав син телефоном і просив: «Врятуйте нас!». При цьому посилено тиражується інформація не тільки про грубе поводження піратів із захопленими моряками, а й припущення про неодмінну страту полонених найближчим часом, відзначає Н.КАРПАЧОВА.

У відповідь на офіційне звернення Уповноваженого з прав людини до керівництва зовнішньополітичного відомства України щодо ситуації навколо судна "Аріана" МЗС України проінформувало Н.КАРПАЧОВУ про те, що згідно з повідомленням, отриманим Посольством України в Грецькій Республіці від грецької компанії-оператора «Alloceans Shipping Cо. Ltd.», останнім часом представникам компанії вдалося тричі вийти на зв’язок із захопленим судном.

За словами капітана, ситуація на судні спокійна, хоча минулого тижня стався випадок, коли пірати застосували силу до одного з членів екіпажу. Нині потерпілий почуває себе нормально. За даними компанії, переговори щодо звільнення екіпажу проходять напружено. Пірати надали можливість 10 морякам зателефонувати рідним в Україну та повідомити про "критичну ситуацію на судні, зокрема, про відсутність пального, питної води, продуктів харчування та зв’язку між судном і оператором, а також про погрози піратів учинити розправу над полоненими моряками". Така поведінка піратів свідчить про їхнє намагання чинити тиск на рідних заручників, щоб ті з допомогою ЗМІ прискорили процес одержання викупу.

За наявною інформацією Уповноваженого з прав людини, судновласник робить необхідні кроки для якнайшвидшого завершення переговорного процесу з піратами, а також відповідного життєзабезпечення членів екіпажу судна "Аріана".

Представники судновласника та компанії–оператора судна "Марафон" мали телефонний зв’язок із піратами та капітаном судна, який повідомив, що у нього особисто з’явилися проблеми з серцем, і в цілому стан здоров’я екіпажу та ситуація на судні залишаються незадовільними. Пірати вимагають негайної виплати викупу. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС Нідерландів із проханням ужити заходів до судновласника для прискорення звільнення українських моряків, повідомила Н.КАРПАЧОВА, зазначивши, що продовжує тримати на особистому контролі ситуацію на захоплених піратами суднах із 32 громадянами України на борту.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 особи) було захоплено сомалійськими піратами 2 травня. Корабель виходив із Бразилії на Близький Схід і віз 35 тис. тонн сої.

Власником судна є компанія Candela Shipping, зареєстрована на Мальті, оператор – британська Seven Seas Maritime.

За звільнення судна пірати вимагають 10 млн. доларів.

7 травня ц.р. сомалійськими піратами захоплено вантажне судно „Marathon” під прапором Нідерландських Антильських островів, власник компанія „Western Marine Transport NV”, оператор – компанія „Cargadoor Amons & Co” (м. Заандам, Нідерланди). До складу екіпажу входять 8 осіб – всі громадяни України.