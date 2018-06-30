Проект Конституції Тимошенко-Януковича (текст)

У розпорядження «Дзеркала тижня» потрапив проект Конституції України, розроблений спільно вузькою групою представників Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів. За даними «ДТ», цей проект Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем уже був переданий найближчому колу народних депутатів і голові Верховної Ради Володимиру Литвину. Газета вважає, що саме цей документ стане основою майбутнього політичного та економічного союзу двох найбільших політичних сил України. Звісно, якщо цей союз відбудеться, зауважує видання.