Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 296 народних депутатів з 401, зареєстрованого у сесійній залі.

Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму.

Законодавчим актом передбачено, що всеукраїнський референдум - це спосіб прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання за винятком тих, з яких референдум не допускається згідно з Конституцією України.

Згідно із законом, всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це спосіб прийняття громадянами рішення з будь-якого питання за винятком тих, що передбачені статтею 74 Конституції України (щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії).

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошує Президент України.