Одеському журналістові погрожують розправою

Керівництво телекомпанії «Круг» подало звернення в Управління Служби безпеки України, прокуратуру й Управління МВС в Одеській області з проханням забезпечити особисту безпеку працівника телекомпанії Дмитра БАКАЄВА, "на адресу якого надійшли недвозначні погрози про розправу за критику керівництва партії «Родина» та її лідера - екс-депутата Одеської міськради Ігоря МАРКОВА". Текст звернення передано УНІАН.

У документі зазначено, що перші дзвінки з погрозами «належним чином» покарати журналіста за оприлюднення інформації про діяльність «Родини» та І.МАРКОВА пролунали в редакції телекомпанії після виходу в ефір телепрограми «Ті, хто сіє вітер...», підготовленою ведучим-оглядачем телеканалу «Круг» Д.БАКАЄВИМ.

Попередили журналіста в приватній розмові про можливу розправу, яка нібито готується, також його знайомі. Керівництво телекомпанії «Круг» вирішило не ігнорувати погрози та публічно звернулося до правоохоронних органів – «забезпечити особисту безпеку працівника телекомпанії Д.БАКАЄВА».

Як повідомили в телекомпанії, в аналітичній телепрограмі «Ті, хто сіє вітер...» Д.БАКАЄВА йдеться про сучасну ситуацію в неформальному молодіжному середовищі Одеси, і зокрема, про небезпечні дії політичних маніпуляторів, які намагаються використовувати недосвідченість і максималізм місцевої молоді у своїх корисливих цілях, що вже призвело до вбивства 21-річного студента Одеського національного університету ім. Мечникова, активіста організації «Січ» Максима Чайки та ножового поранення його друга Андрія ДЗЕБАНА.

Підозрюваного в вбивстві, яке сталося півтора місяця тому, міліція досі не знайшла. Про це 4 червня заявив, відповідаючи на запитання журналістів, заступник начальника УМВС в Одеській області Дмитро ФУЧЕДЖІ.