Студенти палити заліковки під Кабміном (фото)

Студентські організації провели біля стін Кабінету Міністрів України акцію протесту проти запровадження платних послуг у вузах державної форми власності, що, на їхню думку, загрожує збільшенням рівення корупції у сфері освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, студенти вимагали скасувати постанови №369 і №133 та розпорядження №416-р Кабінету Міністрів України, які передбачають: плату за пропущені студентами практичні, лабораторні та семінарські заняття, за доступ до інтернету у вузах, за вчасно не здані в бібліотеку книжки тощо; скорочення кількості бюджетних місць на 10-50%; позбавлення стипендії всх, хто за результатами семестру матиме хоча б одну “трійку”.

«У разі продовження систематичних спроб обмежити права студентів, узаконити корупцію студенти вимагатимуть відставки антистудентського міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА та несправедливої прем‘єрки Юлії ТИМОШЕНКО», - говорить лідер «Студентської платформи Київ» Олексій СЛОБОДЗЯН.

Під час акції відбувались театралізовані перфоманси. Молоді люди на знак протесту спалили кілька залікових книжок, зауважуючи, що за таких умов навчання продовжувати неможливо. Студенти передали представнику КМУ свої вимоги та подарували символічний шовковий шнурок.

В акції брали участь студенти столичних вузів, ВМГО «Студентська платформа», Студентської профспілки «Пряма дія», ВМГО «СПеКА» та інші організації.