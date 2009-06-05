ВР ухвалила законопроект про проведення мирних зібрань

Вчора на пленарному засіданні Верховна Рада України за наслідками розгляду у сесійній залі ухвалила за основу законопроект про порядок організації і проведення мирних заходів, який також пов`язаний з реалізацію віруючими громадянами права на свободу віросповідання.

Як повідомляє Інститут релігійної свободи, розроблений Кабінетом Міністрів України законопроект був підтриманий 228 голосами депутатів парламентської коаліції при необхідних 226.

Законопроект №2450 пропонує врегулювати механізм реалізації конституційного права громадян на мирні зібрання, визначивши порядок підготовки і проведення мирних зібрань, перелічених у частині першій статті 39 Конституції України та названих у проекті мирними заходами, а саме – зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Ухваливши проект закону у першому читанні, депутати взяли запропонований текст за основу та доручили Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин доопрацювати зазначений проект Закону України з урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд у другому читанні.

Як зауважив виконавчий директор «Інституту релігійної свободи» Максим ВАСІН, у парламенті вже давно були спроби законодавчо врегулювати механізм реалізації права на мирні зібрання, у відсутності якого громадяни зараз керуються безпосередньо конституційними положеннями як нормами прямої дії. "Однак для релігійних організацій не можна залишати нині діючий порядок, передбачений статтею 21 Закону про свободу совісті та релігійні організації, оскільки він фактично дискримінує віруючих порівняно з іншими громадянами", - заявив М.ВАСІН.

У зв’язку з цим, представники українських церков і експерти розраховують на те, що під час доопрацювання законопроекту у профільному комітеті будуть враховані висловлені раніше зауваження до нього, що дозволить поліпшити умови реалізації віруючими громадянами свого права на проведення мирних зібрань.