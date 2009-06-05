9 червня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Підсумки громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням знань абітурієнтів – 2009”. Будуть оприлюднені основні підсумки кампанії громадського спостереження та рекомендації щодо подальшого вдосконалення процедур зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) – 2009, що були виявлені під час проведення тестів з 8-ми предметів.Представники громадських мереж представлять повний звіт за результатами спостереження. Учасники: Оксана Копанська, директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти; Наталія Линник, керівник проекту КВУ; Андрій Гевко, координатор освітніх програм ГМ ОПОРА (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Телефони: 464-5435;419-0061;229-9730. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.