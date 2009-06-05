Круглий стіл на тему: «Мораторій на стягнення заставного житла: камінь на шиї банків або рятівний круг для громадян?»

9 червня - 13-00 - В редакції газети «Хрещатик» відбудеться круглий стіл на тему: «Мораторій на стягнення заставного житла: камінь на шиї банків або рятівний круг для громадян?». Запрошені: представники НБУ, народні депутати України Анатолій Семинога, Микола Шершун, Володимир Даниленко, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, представники провідних українських банків, а також незалежні експерти (вул. Володимирська, 51-Б). Потрібна акредитація. Телефони: 531-91-04, 8 066 860-37-34.

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