Громадські активісти закликають воскресити Конституційну Асамблею

Внесення змін до чинної редакції Конституції на основі будь-якої коаліційної угоди призведе до звуження і неприпустимого для демократії обмеження прав громадян України.

Про це йдеться у заяві оргкомітету Громадянської асамблеї України (ГАУ) щодо намірів депутатів ВР внести зміни до Конституції, текст якої передано агентству УНІАН.

Як зазначають у ГАУ, чинний Основний Закон не дозволяє депутатам цього скликання ані обирати Президента у парламенті, ані самочинно продовжувати та розширювати свої повноваження, ані скасовувати право народу обирати главу держави.

"Ми рішуче заперечуємо проти таких намірів чи то спроб і вважаємо їх посяганням на конституційний лад, засади української демократії та невід’ємні громадянські права", - йеться у тексті заяви.

На думку громадських активістів, рішення депутатів Верховної Ради щодо обрання Президента у Верховній Раді, продовження каденції депутатів рад усіх рівнів, проведення виборів депутатів за партійними списками у два тури та внесення змін до Конституції в обхід установчої влади є "безвідповідальним кроком, що неуникнено погіршить політичну та економічну ситуацію в країні, поставить під загрозу українську державність і призведе до конфронтації у середині суспільства".

"Для негайного усунення небезпеки суспільно-політичної дестабілізації країни, закликаємо представників усіх фракцій Верховної Ради негайно інституціоналізувати орган установчої влади — Конституційну Асамблею, яка лише й буде уповноваженою приймати зміни до Конституції, - заявляють у Громадянській асамблеї України.

У випадку внесення змін до Конституції "на основі закритих підкилимних домовленостей, які ведуть до обмеження прав та свобод громадян", громадські активісти заявляють, що ініціюватимуть відповідні протестні акції "з протидії такому конституційному перевороту та покарання заколотників".

*** Громадянська асамблея України є ініціативою, спрямованою на створення національного та регіонального майданчиків для обговорення, консолідації та висловлення позицій представників громадських організацій щодо стратегічних проблем українського суспільства. До складу ГАУ входить понад 400 громадських організацій з усіх регіонів України. Організаційну та фінансову підтримку діяльності ГАУ надає Міжнародний фонд “Відродження”.