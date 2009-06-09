Карпачова закликає продовжити пошук моряків затонулого судна “Толстой”

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА знову ініціює продовження пошуків моряків судна “Толстой”, яке затонуло біля берегів Болгарії у вересні 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР.

“Українська влада має зробити все від неї залежне, щоб нарешті завершити пошук українських моряків затонулого судна “Толстой” і дати чітку відповідь щодо причин цієї трагедії”, - вважає Н.КАРПАЧОВА.

Омбудсман нагадує, що Міністерство транспорту та зв’язку України надало інформацію про неможливість проведення підводних робіт восени та взимку 2008-2009 років і про плани поновлення пошуку навесні 2009 року.

Наприкінці травня нинішнього року до Н.КАРПАЧОВОЇ знову звернулися рідні моряків із проханням сприяти захисту їхніх соціальних прав та з’ясуванню долі своїх синів і чоловіків. При цьому заявники стверджують, що керівництво Мінтрансзв’язку у відповідь на їхні звернення лише скаржиться на те, що КНДР – держава прапору і Республіка Сейшельські Острови – держава реєстрації та розташування власника суховантажу “Толстой” не дотримуються вимог Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів. “Тобто складається враження, що вони не зацікавлені в проведенні розслідування та виявленні відповідальних за аварію”, - припускає Омбудсман.

Виходячи з цього, Н.КАРПАЧОВА звернулася до міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО з проханням надати інформацію про заходи, що здійснюються міністерством відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів, а також щодо передачі результатів розслідування органам прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, аварія судна “Толстой”, на борту якого перебувало 10 членів екіпажу, сталася 27 вересня 2008 року в Чорному морі поблизу Болгарії. Вісім членів екіпажу - один громадянин Росії і семеро українців вважаються зниклими безвісти. Двоє врятованих моряків цього судна, громадяни України Андрій КРИЖАНОВСЬКИЙ і Денис АХРАМЕЄВ, 2 жовтня повернулися до України.

2 жовтня кораблі припинили пошук на морі членів екіпажу судна “Толстой”, було ухвалене рішення продовжити патрулювання тільки берегової лінії.

4 жовтня пошук членів екіпажу суховантажу “Толстой” було припинено.

7 жовтня Н.КАРПАЧОВА ініціювала продовження пошуків моряків затонулого судна.

Судно з вантажем 2 тис. 586 тонн металобрухту йшло з російського порту Ростов-на-Дону в турецький порт Немрут.

Судновласником “Толстого” була Pegasus Shipping Co., США. Оператор судна перебуває у Росії. Судно здійснювало плавання під прапором Північної Кореї.