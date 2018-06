Кримські татари погрожують перекрити Україні дорогу в Євросоюз

Кримські татари мають намір звернутися до структур Європейського Союзу й ООН у зв`язку з порушенням їхніх прав в Україні.

Про це УНІАН повідомив один із координаторів акції протесту перед будівлею Кабінету міністрів, представник громадської організації «Авдет» Рінат ШАЙМАРДАНОВ.

«Україна рветься в Євросоюз. Україна позиціонує себе як правова демократична держава. Водночас ми на власному гіркому прикладі бачимо, що Україна - така ж антидемократична тоталітарна держава, як і сталінський Радянський Союз. Пройшло вже 18 років, як кримські татари повернулися на батьківщину, але й досі ми не маємо землі, не маємо будинків, не маємо навіть статусу репатріантів. Усередині країни йде неприкрита дискримінація кримських татар, і особливо явно це проявляється в земельному питанні», - сказав Р.ШАЙМАРДАНОВ.

Координатор акції зазначив, що на кримській землі вже виросло нове покоління кримських татар, яке стикається з проблемами своїх батьків: відсутність землі й житла, дискримінація при прийомі на роботу, упереджене ставлення правоохоронних органів. «Так більше тривати не може. Якщо Україна вважає проблеми кримських татар малозначними, ми зробимо так, що кримськотатарська проблема стане головною проблемою України. Ми перекриємо Україні дорогу в Євросоюз. Кожна місія Ради Європи, всі підрозділи ООН, уряди всіх країн, що входять до Євросоюзу, одержать інформацію про геноцид, що відбувається в наші дні в Україні. Ми зробимо все, щоб світ дізнався про справжнє обличчя української влади. Ми заявляємо, що країні, що має антидемократичний уряд, грубо зневажає права корінних народів своєї країни, немає місця в цивілізованій світовій спільноті й немає місця в ряді правових демократичних держав Європейського Союзу!», - заявив Р.ШАЙМАРДАНОВ.

Представник громадської організації підкреслив, що акція кримських татар перед Кабміном поки не привела до якихось результатів. «Проти учасників акції почалися репресії: міліцейські рейди по місцях ночівель, телефонні дзвінки з погрозами й вимогами припинити акцію, пікетників почали залякувати одягнені в штатське кремезні молодики з армійською стрижкою, телеканалам і журналістам заборонили давати інформацію про акцію. Подібну поведінку влади учасники акції протесту розцінили однозначно – все, що відбувається, є ніщо інше, як прояв геноциду по відношенню до кримських татар на урядовому рівні», - підкреслив він.

Учасники акції тримають плакати англійською мовою: «Land - to people!», «NO for genocide of Crimean Tatars!», «The policy of the Cabinet of Ministers – is the policy of genocide!», «1944-2009 – the genocide of Crimean Tatars continues!», «15000 families have no houses ought to the Cabinet of Ministers!», «Land conflicts in Crimea – the fault of the Cabinet of Ministers!», «Ukraine + Genocide = Euro integration???».

Р.ШАЙМАРДАНОВ повідомив, що учасники акції провели перші консультації в представництві Ради Європи, звернулися за підтримкою до відомих правозахисників. Найближчими днями буде підготовлено звернення до урядів країн – членів Євросоюзу, до ООН, до Генеральної асамблеї Ради Європи та інших міжнародних організацій.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари почали акцію протесту перед будівлею українського уряду в середині квітня з вимогою передати землю в Криму зі сфери управління Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики й Академії аграрних наук в сферу управління місцевих органів влади для подальшої передачі кримським татарам.

15 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні уряду доручила міністру охорони навколишнього природного середовища Г.ФІЛІПЧУКУ врегулювати проблеми кримських татар, які пікетують будівлю Кабінету міністрів.

Прем`єр запропонувала міністру вийти до учасників акції протесту й вислухати їхні вимоги.

Через місяць, 15 травня, учасники акції протесту оголосили голодування й передали в Секретаріат Кабміну відповідну заяву на ім`я Ю.ТИМОШЕНКО.

Громадське об`єднання «Авдет» вимагає передати кримським татарам 845 га, які зараз перебувають у сфері управління центральних, а не місцевих органів влади.