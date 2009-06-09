На Миколаївщині піймали суддю-хабарника

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України направлено до Верховного Суду для визначення підсудності кримінальну справу за обвинуваченням судді одного із районних судів Миколаївської області, який отримав 5 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, кримінальну справу стосовно судді було порушено за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Цей суддя у лютому цього року отримав хабара за призначення підсудним у кримінальній справі покарання, не пов`язаного з позбавленням волі.