Карпачова не знайшла слідів побиття у Кіровоградському СІЗО

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що інформація про смерть затриманого Анатолія Левчуня внаслідок побиття у Кіровоградському слідчому ізоляторі не підтвердилась.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За дорученням Омбудсмана на місце надзвичайної події виїхала спеціальна робоча група, яка встановила, що 23-річний А.Левчунь постановою Світловодського міськрайсуду за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, з 2 квітня 2009 року утримувався у Кіровоградському слідчому ізоляторі. Через тиждень його було госпіталізовано до стаціонару медичної частини цієї установи. Попри те, що хворий перебував під постійним меднаглядом, стан його здоров’я з кожним днем погіршувався. Адміністрація СІЗО неодноразово зверталася до слідчих органів та суду з проханням змінити ув’язненому міру запобіжного заходу на непов’язану з триманням під вартою для надання можливості рідним забезпечити повноцінне спеціалізоване лікування. Але вирішення цього питання постійно зволікалося. Звільнення ж тяжкого хворого відбулося лише 28 травня, коли А.Левчунь перебував уже в критичному стані. Невдовзі він помер у реанімаційному відділення міської лікарні.

За даними Уповноваженого, на прохання прокурора області Геннадія ТЮРІНА тіло померлого особисто оглянув начальник Кіровоградського обласного бюро судово-медичної експертизи Володимир ШИЛАН, який констатував відсутність будь-яких тілесних ушкоджень.

“Отже, поширена у мас-медіа інформація щодо насильницької смерті ув`язненого А.Левчуня не підтвердилася”, - заявляє Н.КАРПАЧОВА.

Проте з огляду на обставини цієї надзвичайної події Уповноважений з прав людини закликає правоохоронні органи та суди гуманніше ставитися до затриманих осіб, не зловживаючи правом на арешт, особливо у випадках, коли йдеться про тяжко хвору людину, бо від цього іноді залежить її життя.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 червня в лікарні помер 22-річний А.Левчуня, якого напередодні було жорстоко побито в Кіровоградському СІЗО.

За даними Вінницької правозахисної групи, 8 квітня чоловік у задовільному стані був поміщений до Кіровоградського СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань. 29 травня Вінницька правозахисна група повідомила про те, що затриманий перебуває у реанімаційному відділенні Кіровоградської лікарні №1 у критичному стані зі слідами очевидних знущань та побоїв на тілі.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 4 червня доручила першому віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ та генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ невідкладно провести ретельну перевірку інформації про трагічний інцидент у Кіровоградському слідчому ізоляторі.