В уряді обіцяють опублікувати доповідь GRECO щодо України

В уряді обіцяють 9 червня опублікувати доповідь Групи держав проти корупції (GRECO) щодо України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів із посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА.

Зокрема, за його словами, уряд України ухвалив рішення щодо оприлюднення вказаного звіту, переклад якого українською мовою завершений.

Звіт планується оприлюднити 9 червня 2009 року на Урядовому порталі та сайті Міністерства юстиції України, про що повідомлено президента GRECO Драго КОСА, уточнив М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції зазначив, що Звіт України про виконання 25 рекомендацій, наданих за результатами спільного першого та другого раундів оцінки з боку GRECO, було затверджено 13 травня поточного року на 42-му пленарному засіданні GRECO у Страсбурзі (Франція).

За словами М.ОНІЩУКА, Україною повністю виконано 8 та частково 17 рекомендацій GRECO. За його словами, на сьогодні невиконаних рекомендацій немає.

Як повідомлялося, президент GRECO Драго КОС в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№ 20 (748) 6-12 червня) сказав, що Кабінет міністрів України поки що не дав дозволу на публікацію другої доповіді Групи держав проти корупції (GRECO) по Україні, затвердженої в травні 2009 року.

За його словами, в разі, якщо і повторне звернення до українського уряду не дасть результату, організація опублікує резюме доповіді без такого дозволу.

При цьому Д.КОС висловив надію, що уряд України все ж таки дасть дозвіл публікувати доповідь найближчим часом. “Ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. Особливо зважаючи на те, що це хороша доповідь. Як уже відомо, жодної з 25 рекомендацій не визнано невиконаною, хоча чимало їх виконані лише частково”, - повідомив президент GRECO.

При цьому він визнав, що точні терміни обнародування нинішньої доповіді не були обумовлені, але якщо дозвіл від українського уряду не надійде до наступного пленарного засідання GRECO на початку липня, організація повторно звернеться до уряду України.

“Якщо ми знову не отримаємо відповіді або ж отримаємо негативну відповідь, розпочнемо підготовку спеціального резюме, оприлюднення якого не потребує дотримання таких складних формальностей”, - підкреслив Д.КОС.