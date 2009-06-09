Кабмін скасував постанову про платні послуги для студентів

11:56, 09 червня 2009
Права людини
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Студенти можуть святкувати перемогу

Кабінет міністрів на сьогоднішньому екстреному засіданні скасував раніше ухвалену постанову про платні послуги для студентів у вищих навчальних закладах.

Про це УНІАН повідомив міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК.

«Платні послуги скасували повністю», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України прийняв 14 квітня 2009 року постанову №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади).

У свою чергу Національний студентський союз надіслав першим особам держави листи, які підписали більш як 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня про розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.

 

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