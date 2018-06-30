Куди подіти лікарів?

Замість довгоочікуваних вихідних – три ночі чергування заради порятунку своїх робочих місць. Для півсотні лікарів фізіотерапевтичної поліклініки Шевченківського району столиці ця п’ятниця стала закінченням робочого тижня, але в той же час поклала початок не менш тяжким вихідним, які пройшли під девізом «збережи своє робоче місце».

Фізіотерапевтична поліклініка – єдина державна клініка такого типу у столиці. Її збудували у самому центрі Києва – неподалік Золотих воріт – у 1907 році як інститут фізичних методів лікування за ініціативи доктора медичних наук Йосипа Гарлінського. Відтоді медичний заклад був найбільшою базою водолікування з одночасним застосуванням одразу декількох методів обстеження. Безкоштовне лікування тут отримують здебільшого представники соціально незахищених верств населення – малозабезпечені та пенсіонери.

Святослав Борисович пацієнтом цього закладу став 35 років тому. Він – людина похилого віку і не знає, що робитиме, якщо поліклініки біля його будинку не стане: «Я вже не молодий хлопець ходити на інший кінець міста до лікарів. Та й після процедур хочеться дістатися домівки якнайшвидше, аби відпочити, а не їздити півгодини в транспорті».

Персонал клініки вперше намагалися виселити у 2006 році. Обіцяли, що тимчасово - тільки на час проведення ремонту. Про термінову необхідність у ньому колектив попередили вночі (!), до того ж - досить незвичним методом. 27 грудня о 22 годині у лікарні розбили вікна та зламали вхідні двері. Але тоді вчасно втрутилося Головне управління охорони здоров`я та медичного забезпечення міста Києва.

Необхідність у ремонті на цьому не відпала: за переконанням влади, його необхідно було зробити з обов’язковим відселенням поліклініки та її робочого персоналу. Лікарі одразу почали бити тривогу: вони зібрали документи від СЕС, міської прокуратури та інших державних інстанцій на підтвердження того, що замість капітального ремонту у поліклініці достатньо зробити і косметичний: поетапно і не зупиняти при цьому лікувального процесу. Надали і приблизний кошторис ремонтних робіт: 500 тисяч гривень. Виділити їх влада пообіцяла, а згодом надала офіційні документи, в яких йшлося, що гроші є. Гроші таки були, але тільки на папері, - каже головний лікар поліклініки Олександр Голуб. Насправді ж, за його словами, за три роки жодної копійки на поетапний ремонт не надійшло.

Тим не менше, медичний заклад все-таки вирішили відремонтувати. В мерії пообіцяли розкомплектувати персонал до інших лікарень. Однак виявилося, що в інших київських поліклініках дефіциту людей у білих халатах не відчувають. На це у мерії робітникам пообіцяли зберегти на час ремонту робочі місця і заробітну плату за умови, що ті насправді не працюватимуть, але трудові не закриватимуть, втім, офіційними документами чиновники своїх обіцянок не закріпили. Колектив такої ризикованої «перспективи» злякався і відтак від неї відмовився. Натомість лікарі написали листа до міської прокуратури та правозахисних організацій із проханням розслідувати законність дій влади. У відомствах інформацію до уваги прийняли, а лікарям фізіотерапевтичної поліклініки порадили від пропозицій виїжджати до надання відповіді прокуратури відмовлятися.

Першу таку «пропозицію» після 2006 року київська влада зробила керівництву 5 червня – за звичним сценарієм: ввечері приїхало авто для завантаження обладнання. Водій «Газелі», який прибув за речами, жодних документів надати не зміг. Без офіційного підтвердження завітали і представники Шевченківської РДА. Вони провели перемовини із головним лікарем, після чого той наказав своїм підлеглим принаймні зробити видимість виселення. Лікарі машину завантажили – списаною власністю.

6 червня зранку "Газель" змінила ціла бригада – два КАМази та півтора десятки вантажників. За твердженням очевидців, документів вони знову-таки не надали.

В той же час лікарі кажуть, що бачили інші документи - які підтверджують, що замість поліклініки тут хочуть зробити ресторанно-розважальний комплекс – і що заклад уже давно продали.

Терапевт Ольга працює у цій клініці понад 30 років. Їй лишилося три місяці до пенсії, але за колектив та рідні стіни жінка встала горою: «В руках вантажників я побачила робочі ключі і почула, як вони обговорюють, що потрібно збити крани, аби почався потоп і можна було викликати аварійні служби і таким чином довести, що наша клініка у жахливому стані. Але ж це неправда! Ми тому і не впустили їх всередину будівлі», - заявляє вона.

Лікарі запропонували керівництву району завітати на початку робочого тижня, тому що були переконані, що декілька днів поліклініка ще витримає і без ремонту. Але представники Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації у свою чергу намагалися пояснити, що до ремонту клініку варто підготувати вже на вихідних. Тоді колектив викликав міліцію та правозахисників – і ті ніч чергували коло будівлі. Юристи заявляють, що без належних документів вивозити речі з закладу у вихідний день – це просто беззаконня. «Всіці документи - просто папірці. Без офіційних штампів, без підписів уповноважених осіб жоденз них не має юридичної сили, вони суперечать Конституції», - каже юрист, голова Всеукраїнської громадської організації "КУПР" [Коаліція учасників помаранчевої революції - УНІАН ] Сергій Мельниченко.

Його позицію поділяє і Кирило Куликов, голова тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді із питань порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу.

Сьогодні у Верховній Раді мають створити комісію із розгляду цього питання. Вона перевірятиме стан лікарні, необхідність проведення у ній ремонтних робіт та дії київської влади. Окрім того, має надійти і відповідь від міської прокуратури щодо законності чи незаконності подій останніх днів. За дорученням Кабінету Міністрів при Міністерстві охорони здоров’я також створили комісію: вона вже здійснила перевірку медичного закладу. Найближчими днями її представники мають надати висновки щодо доцільності існування лікарні в центрі столиці.

...В головного лікаря після довгих перемовин за зачиненими дверима із владою стався гіпертонічний криз. Тільки після того, як до чоловіка приїхала "швидка", о десятій вечора КАМАЗи лишили територію поліклініки, а разом із нею – й ідею зробити капітальний ремонт. На декілька днів.

Олександра Золотарьова,фото автора