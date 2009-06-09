Прес-конференція на тему: ”Етнонаціональна політика в Україні: пріоритети діяльності”

14:09, 09 червня 2009
Права людини
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У середу, 10 червня,  о 14.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ  відбудеться прес-конференція на тему:  "Етнонаціональна   політика в Україні: пріоритети  діяльності".

У заході візьмуть участь: голова  Державного  комітету  України  у справах  національностей  та релігій Юрій Решетніков  та голова  Ради представників Всеукраїнських громадських організацій національних меншин  при Держкомнацрелігій  Ашот Аванесян.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.

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