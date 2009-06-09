У середу, 10 червня, о 14.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Етнонаціональна політика в Україні: пріоритети діяльності".

У заході візьмуть участь: голова Державного комітету України у справах національностей та релігій Юрій Решетніков та голова Ради представників Всеукраїнських громадських організацій національних меншин при Держкомнацрелігій Ашот Аванесян.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.