У середу, 10 червня, о 10.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: «Права споживачів. Чи дійсно вони захищаються?»

Під час заходу ітиметься про деякі особливості українського законодавства у сфері дитячого харчування та дії державних органів захисту прав споживачів щодо виробників дитячого харчування.

У заході візьмуть участь: Геннадій Радченко - директор з корпоративних питань компанії Nestle в Україні та Молдові;Олена Єременко - керівник відділу дитячого та спеціального харчування Nestle в Україні; Світлана Доценко - менеджер з медичного маркетингу компанії «Hipp Україна»; Наталія Сидорук - генеральний директор компанії «Німецьке дитяче харчування»; Олександр Куц - виконавчий директор компанії «Німецьке дитяче харчування».

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