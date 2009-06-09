Прокурор вимагає посадити Березовського на 15 років

До 15 років позбавлення волі вимагає засудити Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО прокурор, який виступає обвинувачем у справі про розкрадання 143 мільйонів рублів у компанії "АвтоВАЗ". Як повідомляє РІА “Новости”, про це заявив призначений державою адвокат підприємця Валерій ДОРОНІН.

За словами захисника, другого обвинуваченого у цій справі, Юлія ДУБОВА, прокурор вимагає засудити до дев`яти років позбавлення волі. Із слів адвоката також стало відомо, що уряд Самарської області заявив до Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО цивільний позов на суму 58 мільйонів рублів у рахунок відшкодування збитків. Прокурор підтримав цей позов.

Раніше В.ДОРОНІН говорив, що обласний уряд і ВАТ "АвтоВАЗ" не подавали заяви про завдання збитків діяльністю Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, хоча обвинувальний висновок було побудовано саме на завданні збитків.

За версією слідства, в 1994 році між АТЗТ "ЛогоВАЗ", до керівництва якого входили Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ і Ю.ДУБОВ, і ВАТ "АвтоВАЗ" було укладено договір на поставки 20 тисяч "Жигулів" різних моделей, проте частина поставок на суму близько 143 мільйонів рублів не була оплачена. Як вважає слідство, обвинувачені вклали незаконно отримані кошти в акції "Общественного российского телевидения" (ОРТ), "Московской независимой вещательной корпорации" (МНВК), "Издательство "Огонек", а також у нерухомість.

Процес у Красногорському міському суді проходить за відсутності обвинувачених, які перебувають у розшуку. Перед початком процесу Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ заборонив своїм адвокатам брати участь у ньому, оскільки підприємець вважає справу сфабрикованою з політичних мотивів. У зв`язку з цим йому було призначено державного захисника.

Раніше Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО було заочно засуджено до шести років позбавлення волі за розкрадання понад 200 мільйонів рублів у "Аерофлоту". Крім того, проти бізнесмена, який проживає в Лондоні, було порушено ще низку кримінальних справ, у тому числі й за звинуваченням у закликах до насильницької зміни конституційного ладу в Росії.

Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ має статус біженця, й на всі запити Генпрокуратури РФ про його екстрадицію британська влада відповідала відмовою.

За словами В.ДОРОНІНА, дебати у справі "ЛогоВАЗу" продовжаться 22 червня, коли слово буде надано захисту Ю.ДУБОВА. Після цього буде призначено дату оголошення вироку.

В.ДОРОНІН підкреслив, що вважає свого клієнта невинним і вимагає припинити кримінальне переслідування, оскільки "в ході процесу ніяких доказів вини Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО представлено не було".