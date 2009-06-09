Проданчука позбавляють захисту?

Захисника колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України Миколи ПРОДАНЧУКА - Миколу ШУПЕНЮ, сьогодні можуть усунути від участі у кримінальній справі за обвинуваченням М.ПРОДАНЧУКА. Про це йдеться у заяві М.ПРОДАНЧУКА до голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА та генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, текст якої передано в УНІАН.

Зокрема, в заяві зазначається, що "старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України О.КАЛІФІЦЬКИЙ робить наступний безпрецедентний вчинок: звертається до суду з поданням про усунення мого захисника М.ШУПЕНІ. Таким чином слідчий намагається позбавити мене захисту і фактично перешкодити суду здійснити правосуддя, оскільки скарга до суду подана адвокатом, а його відсторонення означає припинення судочинства за цією скаргою», - йдеться у заяві.

Також М.ПРОДАНЧУК у своїй заяві зазначив, що «вже перше слухання суду про розгляд скарги на постанову про порушення кримінальної справи від 18 травня минулого року (відбулося 1 червня цього року – УНІАН) і надані слідством матеріали в п’яти томах показали, що порушення проти мене кримінальної справи не тільки безпідставне, але й сфальсифіковане».

У свою чергу, адвокат М.ШУПЕНЯ вважає, що такий крок слідчого – подання за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 365 Кримінального кодексу України (перешкоджання слідству) - "не тільки нічим не обґрунтований, але є відповіддю Генеральної прокуратури на його принципову позицію по захисту М.ПРОДАНЧУКА та подання на порушення чотирьох кримінальних справ проти слідчих і експертів за фальсифікацію матеріалів слідства".

За інформацією адвоката, засідання Печерського районного суду в м. Києві про його усунення від участі у кримінальній справі №40-51521 за обвинуваченням М.ПРОДАНЧУКА відбудеться сьогодні, 9 червня, о 17.50 (за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб.13).

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, у наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору та краснухи індійського виробництва.