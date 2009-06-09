Карпачова про фізичні і моральні страждання в`язнів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ подання про стан додержання прав затриманих і заарештованих осіб в ізоляторах тимчасового тримання, підготовлене за результатами візитів “без попередження”, здійснених представниками Омбудсмана упродовж квітня – травня до 16-ти ІТТ Головного управління МВС України в Київській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР.

У квітні цього року Уповноважений з прав людини, здійснюючи практику “візитів без попередження”, провела моніторинг дотримання прав затриманих та заарештованих осіб у Київській області – в ізоляторах тимчасового тримання Бородянського, Броварського, Білоцерківського, Баришівського, Бориспільського, Васильківського, Іванківського, Києво-Святошинського, Обухівського, Макарівського, Переяслав-Хмельницького, Фастівського, Яготинського міськрайвідділів міліції. Встановлено, що у більшості цих установ поводження персоналу останнім часом набуло ознак поваги до ув’язнених, а умови їхнього тримання дещо поліпшилися.

Попри це, у всіх спецустановах, окрім ІТТ Києво-Святошинського і Васильківського міськрайвідділів міліції, дотепер не вжито заходів щодо обладнання камер вікнами, розміри яких відповідали б вимогам національних нормативно-правових актів та міжнародним стандартам. Як і раніше, віконні отвори густо заґратовані та закриті щільною металевою сіткою, тож денне світло до камер майже не потрапляє. Електричне освітлення також недостатнє: ув’язнені постійно перебувають у напівтемряві й позбавлені можливості читати і писати.

Вікна та кватирки камер, всупереч сучасним вимогам, відкриваються тільки ззовні, тож доступ свіжого повітря повністю залежить від персоналу. Тим часом, наголошує Н.КАРПАЧОВА, не секрет, що саме задуха в камерах, особливо у спекотну пору року, є однією з головних причин дедалі більшого поширення серед ув’язнених різноманітних легеневих, шкірних та інших інфекційних захворювань, насамперед туберкульозу.

Серед виявлених під час моніторингу негараздів: використання замість окремих ліжок дерев’яних настилів, що створює людям нестерпні умови, призводить до непередбачуваних ситуацій, конфліктів тощо (ІТТ Яготинського райвідділу); неприйнятний стан приміщень – обшарпані стіни, закіптявлена стеля (ІТТ Білоцерківського міськвідділу); неналежний стан туалетів, відсутність у них захисного екрана (ІТТ Обухівського та Броварського міськрайвідділів).

За даними моніторингу Уповноваженого ВР з прав людини, щодекадні прокурорські перевірки ізоляторів тимчасового тримання, як і передбачено законодавством та відповідним наказом МВС, стосуються виключно порядку розміщення адміністрацією установи ув’язнених по камерах.

Водночас прокурорські працівники не порушують перед керівниками органів міліції питань щодо причин, які перешкоджають встановленню у камерах вікон належного розміру, забезпечення достатньої освітленості камер та доступу в них свіжого повітря. Фізичні і моральні страждання ув’язненої людини залишаються поза увагою посадових осіб Головного управління МВС України в Київській області, які здійснюють контроль за діяльністю ІТТ й додержанням прав ув’язнених, зазначає Н.КАРПАЧОВА.