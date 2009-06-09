Зовнішнє незалежне оцінювання пройшло на рівні

Представники громадських організацій, які спостерігали за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, констатують, що тестування відбулося на належному рівні.

Про це представники громадських організацій сьогодні сказали на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Як повідомила директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Оксана КОПАНСЬКА, загальнонаціональне спостереження проводилось у 30-50% пунктів тестування залежно від предмету. “Тестування відбулося у більшості пунктів на належному рівні - підготовка пунктів з проведення ЗНО була в цілому задовільною, робота всіх працівників пунктів тестування - злагодженою”,- сказала вона.

О.КОПАНСЬКА повідомила, що серед недоліків та порушень процедури незалежного оцінювання були зафіксовані організаційні, дисциплінарні і щодо забезпечення умов спостереження.

Організаційні недоліки стосуються невідповідного рівня підготовки інструкторів та відповідальних за пункти тестування, окремі випадки неналежного опломбування вільних аудиторій, неналежні умови для інвалідів - учасників тестування, поодинокі випадки допущення на тестування учасників без ідентифікації особи, недостатньо якісна охорона пунктів тестування від проникнення сторонніх осіб з 8.00-9.00 до пунктів тестування.

Серед дисциплінарних недоліків зафіксовано поодинокі випадки ігнорування інструкторами зачитування “Типової промови інструктора в аудиторії тестування”, що позбавляло учасників тестування інформації щодо їх прав, обов’язків і правил проведення тестування. З боку учасників тестування було зафіксовано спроби списування, консультацій з батьками і вчителями за межами аудиторії, спроби використання технічних комунікаційних засобів.

Щодо забезпечення умов спостереження було зафіксовано поодинокі випадки відмови у допуску спостерігачів до наради перед тестуванням; заборони ведення спостереження у коридорах і рекреаційних зонах; перешкоджання реалізації права зафіксувати факти порушень у протоколах, відмови у наданні копій протоколу.

Керівник проекту Комітету виборців України Наталя ЛИННИК зазначила, що було подано 142 апеляції щодо змісту тестів та 14 апеляцій на процедуру ЗНО.

Координатор освітніх програм Громадянської мережі “Опора” Андрій ГЕВКО у свою чергу наголосив на необхідності прийняти в цілому законопроект №4241 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження ЗНО якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення ЗНО знань та використання його результатів”. За словами А.ГЕВКА, даний законопроект є вирішальним для усунення суперечностей між чинними нормативними актами щодо ЗНО та законом.

Він нагадав, що профільним комітетом Верховної Ради цей законопроект буде розглянуто повторно. Проте А.ГЕВКО констатував, що до другого читання у законопроект внесено ряд поправок, які нівелюють ідею ЗНО, зокрема, необов’язковість сертифікатів ЗНО при вступі на платну форму навчання, введення додаткових іспитів з профільних предметів, з яких не проводиться тестування.

За результатами спостереження представники громадських організацій рекомендують підвищити якість навчання інструкторів та персоналу пунктів тестування, створити та поширити фільм-інструктаж для персоналу, задіяного у проведенні ЗНО, покращити фінансування ЗНО, покращити умови складання тестування осіб з обмеженими фізичними можливостями, внести зміни до “Регламенту роботи пункту тестування” щодо норм поводження у рекреаційних зонах, а саме передбачити спостереження в рекреаційних зонах та збільшити кількість чергових.

За проведенням ЗНО спостерігали представники КВУ, Громадянської мережі “Опора” та Центру тестових технологій та моніторингу якості освіти.