Єврей і рома подали до суду на Боснію і Герцеговину
15:22, 09 червня 2009Права людини
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Чи є дискримінація у боснійській Конституції?
Два представники єврейської і ромської громади Боснії і Герцеґовини подають до Європейського суду з прав людини на державу за дискримінаційні, на їхню думку, положення боснійської Конституції.
Позивачі вважають порушенням своїх прав положення Конституції Боснії і Герцеґовини, яке дозволяє балотуватися до тричленної президії (органу, що є в цій країні колективним головою держави) лише боснякам, боснійським хорватам та боснійським сербам.
За цією Конституцією, зокрема, ці три народи визначені як державотворчі («конститутивні») в Боснії і Герцеґовині, і тільки для їхніх представників зарезервовано по одному місцю в президії країни.
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