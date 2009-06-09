Єврей і рома подали до суду на Боснію і Герцеговину

Два представники єврейської і ромської громади Боснії і Герцеґовини подають до Європейського суду з прав людини на державу за дискримінаційні, на їхню думку, положення боснійської Конституції.

Позивачі вважають порушенням своїх прав положення Конституції Боснії і Герцеґовини, яке дозволяє балотуватися до тричленної президії (органу, що є в цій країні колективним головою держави) лише боснякам, боснійським хорватам та боснійським сербам.

За цією Конституцією, зокрема, ці три народи визначені як державотворчі («конститутивні») в Боснії і Герцеґовині, і тільки для їхніх представників зарезервовано по одному місцю в президії країни.

Радіо Свобода