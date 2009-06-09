Волонтерський проект на тему антирасизму (Лейпциг, Німеччина)

Проводиться набір учасників для міжнародного волонтерського проекту, який буде проходити в Лейпцигу, Німеччина, з 30 серпня по 19 вересня. В проекті візьмуть участь загалом 15 учасників (8 з України).

Проект проводиться Міжнародною Громадянською Службою (Service Civil International) та RAA Leipzig e.V, громадською організацією, що займається просуванням антирасизму серед молоді та студентів, а також надає допомогу іноземцям та жертвам нападів расистів.

Волонтерський проект буде проходити в трьох школах та шкільних клубах, що співпрацюють з RAA. На початку проекту учасники познайомляться з шкільною системою в Німеччині та методами роботи з підлітками (12-15 років). Протягом наступних двох тижнів учасники будуть працювати в маленьких групах, відвідувати уроки в школах (наприклад, англійської, географії, мистецтва тощо) та проводити презентації своїх країн. Також волонтери будуть проводити різноманітні заходи з дітьми після уроків. Волонтери працюватимуть разом з вчителями та соціальними працівниками, та використовувати різноманітні творчі методи в роботі: ігри, відео тощо.

Для учасників буде організовано навчальну програму на тему, як проводити освітні заходи на тему антирасизму для дітей та підлітків.

Умови участі: зацікавленість в темі проекту, ентузіазм та бажання працювати з дітьми.

Учасникам забезпечується проживання та харчування, вартість дороги не відшкодовується.

Кінцевий термін для заявок: 20 червня.

Додаткова інформація та заявка:

МВО „СВІТ-Україна”

www.svit-ukraine.org

Заявку також можна подати через www.workcamps.info, код проекту DE-SCI 1-40