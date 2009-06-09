Громадянка Туз закликає Ющенка ветувати закон про референдум

Ініціатор проведення всеукраїнського референдуму для прийняття першочергових рішень, спрямованих на відновлення і розвиток державного ладу в Україні, громадянка Ольга ТУЗ просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА ветувати ухвалений 5 червня Верховною Радою закон про всеукраїнський референдум.

Про це йдеться у відкритому листі О.ТУЗ до глави держави, текст якого було оприлюднено сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

На думку О.ТУЗ, закон про всеукраїнський референдум позбавляє громадянина права ініціювати референдум, залишаючи лише право “брати участь” у висуненні ініціативи.

“Таким чином, права на ініціювання всеукраїнського референдуму позбавляється народ України”, - наголосила О.ТУЗ.

За її словами, цим законом анулюється нині діюче право народу на внесення змін до Конституції через всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

“Нищівний коментар щодо закону про всеукраїнський референдум можна продовжувати, однак вважаю, що зазначеного достатньо для накладання вето на цей закон – він неприйнятний”, - йдеться у листі до Президента.

У зв’язку з цим О.ТУЗ заявила, що виступила з ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму для прийняття першочергових рішень, спрямованих на відновлення і розвиток державного ладу в Україні.

“Необхідність проведення даного всеукраїнського референдуму обумовлена тим, що діяльність державних органів влади тотально не збігається з уявами громадян України про лад у державі. Результати опитувань громадської думки свідчать: 90% респондентів вважають, що в цілому все, що відбувається в Україні, йде у неправильному напрямку”, - пояснила О.ТУЗ.

Відтак, на її переконання, народ України, який є засновником усіх існуючих у державі органів влади, користуючись своїм виключним правом установчої влади, може і зобов’язаний вжити негайних заходів стосовно утворених ним органів влади з метою повернення їх у русло державного ладу, адекватного уявам народу України про лад, а також закласти умови для гармонійного розвитку держави на майбутнє.

О.ТУЗ пропонує народу України на референдумі визначитися з питаннями щодо позбавлення народних депутатів депутатської недоторканності; припинити практику виборів до Верховної Ради за закритими списками; позбавити Верховну Раду права вносити зміни до Конституції, змінювати або скасовувати закони або рішення, прийняті на референдумі; змінити бар’єр для кандидатів у президенти: замість грошової застави – збір підписів громадян України на умовах збору підписів для проведення всеукраїнського референдуму; наділити Президента України правом ініціативи на проголошення всеукраїнського референдуму.