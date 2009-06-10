Парламент посилить відповідальність за еротику

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо захисту суспільної моралі)”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосував 361 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу щодо закріплення відповідальності за порушення правил організації та проведення видовищних заходів, а також обігу продукції сексуального та еротичного характеру, передбачених Законом України «Про захист суспільної моралі”.

Крім того, нова редакція передбачає відповідальність за організацію і проведення видовищних заходів та обіг продукції, що завдає шкоди суспільній моралі.

Законопроектом передбачено, що здійснення з порушенням вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі виготовлення, ввезення в Україну, вивезення з України, перевезення чи іншого переміщення, зберігання продукції еротичного чи сексуального характеру для демонстрування, збуту чи розповсюдження або демонстрування, трансляції (ретрансляції), умисного створення умов для можливості доступу до такої продукції інших осіб, а також виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції, караються штрафом від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.

Такі ж дії, вчинені організованою групою, або втягнення дитини, яка не досягла 14-ти років, в обіг продукції еротичного чи сексуального характеру, або демонстрування, збут чи розповсюдження продукції еротичного чи сексуального характеру дитині, яка не досягла 14-ти років, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.