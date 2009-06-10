Верховна Рада хоче знати, хто проводить судові експертизи

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення зміни до статті 41 Господарського процесуального кодексу України” (щодо призначення судових експертиз).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 349 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект пропонує встановити вимоги, передбачені Законом України “Про судову експертизу”, до осіб, які проводять судову експертизу.

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена тим, що у Господарському процесуальному кодексі України відсутні вимоги щодо осіб, які залучаються судом до проведення судової експертизи. Відсутність зазначених вимог може призвести до неякісного та некваліфікованого проведення судових експертиз.