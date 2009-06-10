Гельсінська Фундація Прав Людини (Варшава) та правозахисний центр «Поступ» (Луганськ) оголошують конкурс на участь у міжнародній програмі «Літня молодіжна академія прав людини та демократичних ініціатив», що відбудеться у Польщі з 16 по 25 серпня 2009 року.

У програмі візьмуть участь 25 молодих активістів з України, Білорусі, Росії, Польщі та Німеччини. До участі в Академії запрошуються молоді громадські лідери 5 країн, що працюють в сфері захисту прав людини та мають базовий рівень підготовки з прав людини.

До участі в конкурсі від України запрошуються випускники освітніх заходів національної освітньої програми «Розуміємо права людини» 2008 та 2009 років. На основі поданих анкет експертами національної освітньої програми «Розуміємо права людини» буде відібрано 5 учасників, які увійдуть до складу слухачів «Літньої молодіжної Академії прав людини та демократичних ініціатив».

Кандидати на участь в Академії мають відповідати в тому числі таким критеріями:

вік від 18 до 25 років

попередня участь у навчальних заходах освітньої програми «Розуміємо права людини»;

активна робота у громадському секторі;

зацікавленість тематикою прав людини та демократизації суспільства;

бажання розвивати транскордонне партнерство;

вільне володіння російською мовою – робочою мовою проекту;

наявність закордонного паспорту, термін дії якого закінчується не раніше 27 грудня 2009 року.

Програма Академії буде спрямована на:

формування просуспільних підходів у молоді через популяризацію цінностей демократичного суспільства та прав людини, а також посилення активності на локальному, регіональному та транскордонному рівнях;

розвіток вмінь організації та проведення дій на захист суспільних інтересів;

створення неформальної партнерської мережі між учасниками проекту та регіональними партнерськими організаціями;

обмін досвідом у проведенні локальних дій на захист суспільних інтересів між громадськими лідерами з країн-учасниць проекту;

розуміння учасниками проекту реальної ситуації у сусідніх країнах;

розвиток зацікавленості проведенням спільних транскордонних проектів.

Слухачі Академії візьмуть участь у заняттях за такими темами (перелік не вичерпний):

цінності та інститути демократичної держави;

правова держава: головні аспекти;

права та свободи людини: основні поняття та стандарти;

механізми захисту прав людини; специфіка захисту прав людини в державах з різними політичними системами;

місцеве самоврядування, як інструмент децентралізації влади;

стандарти правового регулювання завдань та компетенцій місцевого самоврядування;

специфіка функціонування систем місцевого самоврядування у державах проекту;

роль недержавних організацій, як інструментів контролю за владою;

специфіка діяльності недержавних організацій у країнах з різним політичним устроєм;

ефективна комунікація у діяльності НДО та її вплив на результати громадських ініціатив; взаємодія зі ЗМІ;

вирішення конфліктів; специфіка суспільних конфліктів у країнах проекту;

ефективні дії на захист прав людини та суспільних інтересів; специфіка дій у країнах з різним політичним устроєм;

Проект «Літня молодіжна Академія прав людини та демократичних ініціатив» проводиться у рамках партнерського проекту «Просування демократичних стандартів через формування транскордонних молодіжних лідерських спільнот».

Проект реалізується спільно Гельсінською Фундацією Прав Людини (Варшава, Польща), недержавною організацією «Німецько-Російській обмін» (Берлін, Німеччина), правозахисним центром «Поступ» (Луганськ, Україна), молодіжною громадською організацією «Цунамі» (Калінінград, Росія), правозахисним центром «Вясна» (Мінськ, Білорусь).

Взяти участь у конкурсі можна, надіславши заповнену анкету на адресу українського координатора програми (reutski@gmail.com). В полі «Тема» Вашого електронного листа має бути зазначено «Літня Академія».

Заявки на участь у конкурсі мають бути надіслані претендентами до 18:00 28 червня 2009 року. Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну, прийняті до розгляду не будуть.

Якщо протягом 3 днів після відправлення анкети Ви не отримали повідомлення про те, що вона прийнята до розгляду, Вам необхідно зв’язатися з координатором.

Про результати розгляду заявок аплікатам буде повідомлено до 10 липня 2009 року.

Відповіді на всі додаткові питання Ви можете отримати від українського координатора проекту Костянтина Рєуцького:

Електронна адреса: reutski@gmail.com

Контактні телефони: 8 050 628 06 61, 8 093 573 22 40