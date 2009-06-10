Круглий стіл на тему: «10 років з дня прийняття Конвенції МОП №182 про найгірші форми дитячої праці: досягнення та сучасні виклики».

У четвер, 11 червня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться засідання "круглого столу" на тему: «10 років з дня прийняття Конвенції МОП №182 про найгірші форми дитячої праці: досягнення та сучасні виклики». Захід організований Міжнародною організацією праці у співпраці з Конфедерацією вільних профспілок України, благодійним фондом «Український Жіночий Фонд» та за підтримки Міжнародної програми з викорінення найгірших форм дитячої праці (МОП-ІПЕК).

Захід проводиться з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби за ліквідацію дитячої праці на тему: «Дайте дівчатам шанс: зупиніть дитячу працю».

До участі у роботі "круглого столу" запрошені представники Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти та науки України, Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, організацій профспілок та роботодавців, міжнародних організацій (офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні, Програми розвитку ООН, Фонду Фрідріха Еберта, ЕКПАТ, представництва Єврокомісії в Україні та ін.) та неурядових організацій (жіночого правозахисного центру «Ла Страда», Дитячого фонду України, всеукраїнської громадської організації «Служба захисту дітей») та ін.

Під час "круглого столу" обговорюватимуться досягнення у сфері боротьби із використанням дитячої праці в Україні та проблеми у реалізації положень Конвенції МОП №182, а також буде проведено церемонію нагородження дітей переможців конкурсу есе «Мій вибір - моє майбутнє» та конкурсу плакатів «Дайте дівчатам шанс: зупиніть дитячу працю».

Телефони для акредитації: 289 87 38, 226 29 38. (до 16.00 10 червня 2009 року)

Ел. пошта: ipec@mlsp.gov.ua

Контактна особа: Анна Луканіна, асистент Міжнародної програми з викоренення найгірших форм дитячої праці

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.