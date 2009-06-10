ВР пішла назустріч безробітним

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні закон “Про внесення змін до закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 351 із 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається визнавати осіб, які звільнилися з роботи за угодою сторін, такими, що втратили роботу з незалежних від них обставин, виплачувати допомогу по безробіттю з восьмого дня після реєстрації зазначених осіб у державній службі зайнятості.