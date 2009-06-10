Як не допустити авторитаризму в Україні

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН вважає за необхідне змінити виборчу систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Ю.РУБАН зазначив, що виборча система визначає “правила гри” в парламенті, які, на його думку, на сьогодні є недемократичними. “Коли парламент перетворюється на кілька бойових дружин, де все вирішують виключно лідери, то якщо ми хочемо, щоб цей авторитаризм всередині фракцій не був розповсюджений на всю країну, треба міняти нашу виборчу систему”, - сказав експерт.

Ю.РУБАН вважає, що без зміни виборчої системи “ми весь час буде стояти перед ризиком того, що в один прекрасний момент авторитаризм всередині фракції буде розповсюджений на всю країну”.

За словами Ю.РУБАНА, вже є ознаки того, що “світлі голови” думають, як це зробити. “Не випадково з’явилася унікальна теза про те, що фракція, яка отримає відносну більшість у парламенті за результатами другого туру виборів, може отримати 226 голосів. І тоді цей авторитаризм лідера буде автоматом розповсюджений на весь парламент, на весь уряд і, відповідно, на всю країну”, - додав він.

Ю.РУБАН наголосив, що єдине, що цьому авторитаризму перешкоджає, - це всенародні вибори Президента. За його словами, це створює певну систему балансів. “Всенародне обрання Президента дійсно є балансом, який порушує всю цю систему”, - сказав він.

За словами Ю.РУБАНА, якщо в Україні 2-3 людей під свій політичний інтерес, під інтерес утримання влади намагалися переписувати Конституцію, не зустрічаючи опору у своїх фракціях, то це і є реальна загроза, яку несе в собі виборча система.