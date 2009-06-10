Нардепи визнали право на безоплатну правову допомогу

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закон «Про безоплатну правову допомогу».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 327 із 423 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний законопроект визначає зміст права на правову допомогу, порядок його реалізації, підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у зазначеній сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань безоплатної правової допомоги.

Документом буде встановлено порядок подання звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та закріплено обов`язок органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування надавати безоплатну первинну правову допомогу. Окремою статтею врегулюються питання надання безоплатної первинної правової допомоги спеціалізованими установами, які утворюються органами місцевого самоврядування.

У законопроекті регулюються питання оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги та встановлюється відповідальність за порушення законодавства про безоплатну правову допомогу.