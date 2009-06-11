Скандал з побиттям в СІЗО: це були не побої, а пролежні?

Прокуратура Кіровоградської області відмовила у порушенні кримінальної справи за наслідками перевірки обставин смерті Анатолія Левчуня після перебування у слідчому ізоляторі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Прокурорська перевірка проводилася за двома напрямками: за зверненням щодо нанесення тілесних ушкоджень арештованому А.Левчуню і щодо стану та якості надання йому медичної допомоги у СІЗО м. Кіровограда та територіальними закладами охорони здоров’я.

Згідно з матеріалами медичної документації слідчого ізолятору, ув’язнений А.Левчунь перебував на стаціонарному лікуванні у Кіровоградському обласному психоневрологічному диспансері з діагнозом «гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії», «голодування тяжкого ступеню», «інтоксикаційно-дегіратиційний синдром» та «хроніосепсіс». Лікарі фіксували у хворого періодичну гіпертермію. Крім того, зразок сироватки крові затриманого містив антитіла до ВІЛ. Тривалий час А.Левчунь був прикутий до ліжка, у зв’язку з чим на його тілі з’явилися пролежні, які нефахівці могли сприйняти за тілесні ушкодження.

Згідно з висновком начальника Кіровоградського обласного бюро судово-медичної експертизи Володимира ШИЛАНА, при розтині трупу А.Левчуня будь-яких тілесних ушкоджень на його тілі не виявлено.

Зважаючи на вищевикладене, 5 червня 2009 року прокурор на підставі ст. 6 п.1 КПК України відмовив у порушенні кримінальної справи за заявою про отримання А.Левчунем під час його утримання в Кіровоградському слідчому ізоляторі тілесних ушкоджень через відсутність події злочину.

У зв’язку з суспільним резонансом обставин смерті А.Левчуня для об’єктивності проведення перевірки в області перебували представники уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, Генеральної прокуратури України. Вони також дійшли висновку про відсутність порушень закону стосовно ув’язненого й погодилися з прийнятим прокуратурою області рішенням.

Перевірка стану та якості надання медичної допомоги А.Левчуню територіальними закладами охорони здоров’я та працівниками Кіровоградського слідчого ізолятору ще триває.

Як повідомляв УНІАН, за даними Вінницької правозахисної групи, 8 квітня 22-річний А.Левчунь у задовільному стані був поміщений до Кіровоградського СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань. 29 травня Вінницька правозахисна група повідомила про те, що затриманий перебуває у реанімаційному відділенні Кіровоградської лікарні №1 у критичному стані зі слідами очевидних знущань та побоїв на тілі. У ніч на 2 червня він помер.

4 червня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила першому віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ та генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ невідкладно провести ретельну перевірку інформації про трагічний інцидент у Кіровоградському слідчому ізоляторі.