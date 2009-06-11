Першокурсники обиратимуть гуманітарні предмети на свій смак

Міністерство освіти та науки пропонує надати можливість у наступному навчальному році першокурсникам вищих навчальних закладів самостійно обирати дисципліни з гуманітарного блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК.

За його словами, відповідний наказ міністерством вже розроблений і оприлюднений для обговорення громадськістю на офіційному сайті МОН.

І.ВАКАРЧУК роз’яснив, що обов’язковими для вивчення в гуманітарному блоці залишаться п’ять предметів: українська мова, історія України, історія української культури, іноземна мова та філософія. Інші дисципліни студент зможе обрати самостійно із списку, наданого його університетом.

Передбачається, що кожен університет має запропонувати, крім обов’язкових, ще десять-п’ятнадцять дисциплін, серед яких, зокрема, психологія, релігієзнавство, риторика, геополітика, антропологія тощо. Цей список кожен ВНЗ складає для себе самостійно.

Як повідомив І.ВАКАРЧУК, студент попередньо надає список обраних ним дисциплін і на підставі цього розробляється розклад занять.

Проект міністерства в рамках програми запровадження «Вільної траєкторії студента» запроваджується в цьому році, водночас реально він запрацює навесні 2010 року, тобто з другого семестру.

Для вивчення кожної з дисциплін міністерство встановило мінімальну чисельність груп студентів з 25 осіб, верхньої межі чисельності нема. У випадках, якщо якась із дисциплін не буде користуватися популярністю, то, за словами міністра, викладачеві буде пропонуватися пройти перепідготовку та курси підвищення кваліфікації. Випадки, коли доведеться скорочувати викладачів через те, що вони не можуть набрати собі групи студентів, І.ВАКАРЧУК виключає. За його словами, на сьогоднішній день кожен з викладачів ВНЗ, особливо гуманітарних, підготовлений для того, щоб викладати кілька предметів, а отже, він може розпочати читання лекцій з іншої близької дисципліни, на яку є попит серед студентів.

І.ВАКАРЧУК поінформував, що гуманітарний блок дисциплін в технічних ВНЗ має складати 10% від усіх, запропонованих до вивчення предметів, у гуманітарних ВНЗ – мінімум 15%.

Проект наказу МОН планують винести на затвердження колегією міністерства наприкінці цього місяця.

Як зазначив І.ВАКАРЧУК, наступним кроком міністерства буде впровадження системи, коли студент самостійно обиратиме собі спецкурси з фахових дисциплін.

За інформацією міністра, система обрання студентами предметів для вивчення впроваджується в рамках Болонської декларації і є кроком, щоб долучитися до європейського освітнього простору.

І.ВАКАРЧУК вважає, що така система навчання студентів значно підвищить рівень якості освіти та фаховості майбутніх випускників вишів.