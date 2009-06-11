В іноземців не братимуть відбитки пальців
Закон про збір біометричних даних скасували
Верховною Радою України скасовано Закон України «Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Як передає кореспондент УНІАН, даний закон, згідно з яким іноземці із 2010 року зобов`язані були надавати біометричні дані для в`їзду в Україну, був ухвалений ВР 14 квітня 2009 року.
У свою чергу Президент України застосував вето і повернув цей закон до парламенту із своїми пропозиціями для повторного розгляду.
Сьогодні в сесійній залі народні депутати не підтримали пропозиції глави держави. У той же час вони не змогли подолати вето Президента на даний закон.
“За” подолання вето проголосували 210 (при необхідних 300 – УНІАН) із 430 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Відтак закон вважається скасованим.