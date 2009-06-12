Синагогу закидали банками з коричневою фарбою
11:42, 12 червня 2009Права людини
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Інцидент у Кременчуку
У Кременчуку Полтавської області невідомі закидали будівлю синагоги банками з фарбою.
Як повідомив УНІАН службовець синагоги, позавчора увечері четверо невідомих закидали скляними ємностями з коричневою фарбою фасад синагоги.
Охоронець почув звуки скла, що розбивалося, вибіг на вулицю і побачив чотирьох людей, які тікали.
Загалом на фасаді видно сліди від семи розбитих ємностей з фарбою.
«Шибки раніше нам били, - сказав службовець, - але щоб фарбою! Ці люди просто зробили зло. Проситимемо допомоги від міста, щоб відновити фасад».
«На місце події виїхали працівники правоохоронних органів, - повідомив представник синагоги. - Зараз компетентні органи займаються цим питанням».
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