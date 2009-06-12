Президент України Віктор Ющенко візьме участь у телемості з провідними вузами Києва, Харкова, Одеси та Чернівців: Яка Конституція потрібна Україні? Як народ може керувати владою? Чи може влада бути відповідальною?

12 червня - 19-30 - Президент України Віктор Ющенко візьме участь у спеціальному проекті телеканалу ICTV – телемості з провідними вузами Києва, Харкова, Одеси та Чернівців. Серед головних тем розмови Глави держави з майбутніми юристами: Яка Конституція потрібна Україні? Як народ може керувати владою? Чи може влада бути відповідальною?