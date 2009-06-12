Медведько ухиляється від розслідування справи проти міліціонерів?

Київська незалежна медіа-профспілка пропонує Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації створити тимчасову слідчу комісію з приводу ухиляння органів прокуратури і особисто генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА від порушення кримінальної справи проти працівників міліції, які спостерігали за побиттям журналістів 2 жовтня 2008 року у Києві.

Як повідомили УНІАН у профспілці, того дня на вулиці Леоніда Первомайського у Києві під час висвітлення протестів проти незаконної, на думку протестантів, забудови було завдано шкоди трьом журналістам, а фотокору газети „Коммерсант-Украина” Олександру ТЕЧИНСЬКОМУ зламано руку.

Голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ кілька разів звертався до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти працівників Печерського райвідділу міліції Києва, які створили небезпечний прецедент – не зупинили тих, хто перешкоджав професійній діяльності журналістів, однак у відповідь профспілка отримала тільки листа від Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві, в якому не містилося інформації про результати розслідування справи за фактом злочинної бездіяльності працівників міліції. Повідомлялося тільки про порушення кримінальної справи, але не за фактом перешкоджання професійній діяльності, а за фактом хуліганства, йдеться у повідомленні.

Адвокат Андрій НЕЧИПОРЕНКО вважає, що ці факти свідчать про невиконання органами прокуратури і генеральним прокурором О.МЕДВЕДЬКОМ своїх конституційних обов’язків з нагляду за додержанням законності та ухилення органів прокуратури від розслідування справи за фактом бездіяльності працівників міліції, які допустили побиття людей.

Тим часом, особа, яка зламала руку О.ТЕЧИНСЬКОМУ і проти якої порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, перебуває у розшуку, повідомили у КНМП.