Засідання Венеціанської комісії «За демократію через право»

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК отримав запрошення cекретаря Венеціанської комісії «За демократію через право» Джанні БУКІККІО взяти участь у 79-му Пленарному засіданні Венеціанської комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Засідання відбуватиметься 12-13 червня 2009 року в м. Венеція (Італія).

Як повідомив М.ОНІЩУК, у ході засідання передбачається обговорення низки питань, що стосуються України.

Зокрема, відповідно до порядку денного 79-то Пленарного засідання Венеціанської комісії, планується обговорення проекту закону України "Про внесення змін до Конституції України", запропонованого Президентом України. Передбачається обговорення можливих шляхів співробітництва з Венеціанською комісією щодо питань удосконалення законодавства про судоустрій і статус суддів та прокуратуру.

Крім того, Україна візьме участь в розгляді питання стосовно демократичних перетворень у Вірменії, Грузії, Киргизстані, Сербії, колишній Югославській Республіці Македонія, а також щодо конституційних змін в Японії, Люксембурзі, Румунії та Узбекистані, зазначили в Мін’юсті.