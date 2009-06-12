Прикордонники: Залазити у кишені до іноземців - це нормально

Державна прикордонна служба України наголошує, що вибірковий контроль фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну, є нормальною європейською практикою.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби, останнім часом у ЗМІ з’явилася суперечлива інформація щодо виконання постанови Кабінету міністрів від 6 травня “Про внесення змін до Правил в`їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію”, згідно з якою громадяни понад 89 країн світу повинні підтверджувати наявність фінансового забезпечення перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію.

У Державній прикордонній службі наголошують, що цими правилами передбачено вибірковий контроль у пунктах пропуску через державний кордон фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну, у тому числі з Республіки Молдова. “Такий контроль буде здійснюватися лише після визначення відповідного механізму, погодження його з МЗС України, інформування дипломатичними каналами МЗС Республіки Молдова та проведення необхідних консультацій на прикордонно-представницькому рівні”, - зазначають у відомстві.

Прикордонники повідомляють, що на сьогодні завершується відпрацювання Порядку дій персоналу органів охорони державного кордону у пунктах пропуску через держкордон, де враховано особливості прикордонного руху на усіх ділянках державного кордону, інтереси жителів прикордонних районів Молдови, які перетинають державний кордон у спрощеному порядку, та осіб українського походження, що мають „Посвідчення закордонного українця”.

“З урахуванням того, що дана практика відповідає європейським стандартам та запроваджена у багатьох країнах світу, жодних підстав для заяв стосовно можливих дискримінаційних та корупційних дій з боку персоналу Державної прикордонної служби Україні немає”, - підкреслюють прикордонники.